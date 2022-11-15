Меган Фокс хлестко ответила хейтеру, который перепутал ее интимную татуировку с небритостью

На днях голливудская актриса Меган Фокс выложила в соцсети фото своего образа на Хеллоуин. Звезда кино и ее жених-певец Machine Gun Kelly переоделись в эльфов из видеоигры The Legend of Zelda. Получился весьма качественный косплей, но особо бдительные поклонники нашли в костюме 36-летней артистки одну пикантную деталь: там, где у нее оказался приоткрыт животик, из-под ткани выглядывает нечто темненькое.

Некоторые пользователи Сети предположили, что это непобритые волосы в интимной зоне, и на актрису тут же вылилась тонна хейта в адрес ее внешности.

«Столько денег, а она не может купить бритву. Теперь она исключена из моего «списка», — написал один из комментаторов, имея в виду, что он больше не считает Меган привлекательной и не мечтает встречаться с ней.

Фокс ответила на этот грубый выпад и одним коротким комментарием прояснила пикантную ситуацию и заодно поставила обидчика на место.