Меган Фокс хлестко ответила хейтеру, который перепутал ее интимную татуировку с небритостью

На днях голливудская актриса Меган Фокс выложила в соцсети фото своего образа на Хеллоуин. Звезда кино и ее жених-певец Machine Gun Kelly переоделись в эльфов из видеоигры The Legend of Zelda. Получился весьма качественный косплей, но особо бдительные поклонники нашли в костюме 36-летней артистки одну пикантную деталь: там, где у нее оказался приоткрыт животик, из-под ткани выглядывает нечто темненькое.
Некоторые пользователи Сети предположили, что это непобритые волосы в интимной зоне, и на актрису тут же вылилась тонна хейта в адрес ее внешности.
«Столько денег, а она не может купить бритву. Теперь она исключена из моего «списка», — написал один из комментаторов, имея в виду, что он больше не считает Меган привлекательной и не мечтает встречаться с ней.
Фокс ответила на этот грубый выпад и одним коротким комментарием прояснила пикантную ситуацию и заодно поставила обидчика на место.
«Вы по ошибке имеете в виду мою татуировку? В любом случае, я опустошена тем, что меня нет в вашем списке. Надеялась, что вы возьмете меня в жены», — написала звезда «Трансформеров».
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что у Меган несколько татуировок в разных частях тела. Внизу живота с правой стороны набито имя ее бывшего мужа — актера Брайана Остина Грина. Похоже, что его хейтеры и приняли за выглядывающие из интимной зоны волосы.