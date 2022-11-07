Вот почему у вас не будет идеального маникюра: плохое питание, слабые нервы и еще ряд причин ломкости ногтей

Врач Ирина Ярцева назвала восемь главных причин ломкости ногтей. Неидельная ногтевая пластина и, как следствие, невозможность иметь красивый маникюр, может свидетельствовать о ряде проблем со здоровьем.
Самой распространенной причиной ломкости ногтей является дефицит железа. К ломкости ногтей ведут также атопический дерматит и экзема, дефицит витаминов группы В, грибковые заболевания, механические повреждения ногтей, плохое питание, нестабильное эмоциональное состояние, болезни органов ЖКТ.
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«Для выявления причины ломкости ногтей нужно пройти обследование у терапевта. Первоначально адекватно оценить может только терапевт, а не узкий специалист. Он полностью осмотрит человека, расспросит дополнительно, потому что пациенты иногда не рассказывают все симптомы, а считают, что их только один беспокоит. Важно полностью собрать картину. Затем врач отправляет сдать какие-то основные анализы на общие заболевания. После их получения — уже направляет к более узким специалистам при необходимости», — рассказала Ирина Ярцева.
По материалам РИА ФАН.