Вот почему у вас не будет идеального маникюра: плохое питание, слабые нервы и еще ряд причин ломкости ногтей

Врач Ирина Ярцева назвала восемь главных причин ломкости ногтей. Неидельная ногтевая пластина и, как следствие, невозможность иметь красивый маникюр, может свидетельствовать о ряде проблем со здоровьем.

Самой распространенной причиной ломкости ногтей является дефицит железа. К ломкости ногтей ведут также атопический дерматит и экзема, дефицит витаминов группы В, грибковые заболевания, механические повреждения ногтей, плохое питание, нестабильное эмоциональное состояние, болезни органов ЖКТ.

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