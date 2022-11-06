Девушка Роберта Паттинсона соврала, что моет волосы «Кока-колой»

В 2015 году нынешняя девушка Роберта Паттинсона, модель и актриса Суки Уотерхаус в одном из интервью сказала, что она моет волосы колой.

«Иногда я ополаскиваю волосы «Кока-колой», — поделилась девушка с изданием Us Weekly, когда ей было 23 года. - Мне не нравятся мои волосы после мытья — они тонкие и вялые. Но кока-кола делает их взлохмаченными, как будто я прошла Амазонку или что-то в этом роде».

И вот спустя семь лет Суки заявила, что это была шутка. На днях одна из поклонниц спросила ее в Twitter, моет ли звезда все еще волосы в газировке. На что 30-летняя Уотерхаус ответила следующее:

«Хорошо… Если честно, мне (в тот год, - Прим. авт.) надоело давать интервью о прическах, и я сказала это. Я никогда такого не делала, мэм».

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