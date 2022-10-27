Стрижка по-братски: Аврил Лавин рассталась с волосами, сидя на унитазе

Вы знаете, что такое экстремальная стрижка? Это когда пьяный друг решил подровнять ваши волосы во время вечеринки.
Звучит дерзко, однако у 38-летней канадской певицы Аврил Лавин на днях так и случилось. Рок-артистка выложила в социальную сеть ролик, как она сидит на унитазе, а сзади нее, на бачке пристроился молодой британский рокер Yungblud (он же Доминик Харрисон), который затем кухонными ножницами отстригает своей подруге «лишние» волосы. Обе звезды немного нервничают в процессе, но стрижка все равно идет.
Поклонники Аврил наверняка были в замешательстве. Одни предположили в комментариях, что 25-летний парень просто отрезал певице наращенные волосы, а другие стали умолять знаменитую блондинку отправиться к профессиональному стилисту, чтобы все поправить. Третьи же считают, что артисты просто хайпуют, привлекая внимание к своему предстоящему дуэту.
Но так и хочется добавить: «Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня приглашать».
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