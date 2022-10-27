Стрижка по-братски: Аврил Лавин рассталась с волосами, сидя на унитазе

Вы знаете, что такое экстремальная стрижка? Это когда пьяный друг решил подровнять ваши волосы во время вечеринки.

Звучит дерзко, однако у 38-летней канадской певицы Аврил Лавин на днях так и случилось. Рок-артистка выложила в социальную сеть ролик, как она сидит на унитазе, а сзади нее, на бачке пристроился молодой британский рокер Yungblud (он же Доминик Харрисон), который затем кухонными ножницами отстригает своей подруге «лишние» волосы. Обе звезды немного нервничают в процессе, но стрижка все равно идет.