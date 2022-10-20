Хлои Кардашьян завещала делать ей маникюр даже в коме

В очередном эпизоде реалити-шоу The Kardashians (от 20 октября) 38-летняя Хлои Кардашьян сделала неожиданное признание. Оказывается, у светской львицы уже есть завещание, и в нем имеется любопытный пункт на случай, если она впадет в кому.

«Даже если я в коме, я все равно делаю маникюр раз в неделю, — заявила Хлои. – И это указано в моем завещании, потому что люди будут навещать меня».

Хотелось бы посмотреть на того мастера маникюра, который будет ухаживать за ноготочками звезды, подключенной к аппарату ИВЛ... Но это юмор, а на самом деле Teleprogramma.pro желает всем здоровья и благополучия.