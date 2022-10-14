Цвет настроения — зеленый: Хейли Бибер и Кайли Дженнер поменяли цвет кожи

25-летние подружки-модели Хейли Бибер и Кайли Дженнер начали праздновать Хеллоуин заранее. Вечером 12 октября они отправились за пиццей, что называется, «при параде» — нарядились и накрасились в стиле ведьмы из «Волшебника Изумрудного города».

Девушки надели черные платья c длинными перчатками и покрасили кожу в зеленый цвет. Причем не только лица, но и шеи, и плечи, и даже груди. В этих образах они отправились гулять по ночному Голливуду, отмечая, что вокруг уже полно тематических элементов мистического праздника.

Свои похождения звезды задокументировали и выложили в TikTok.