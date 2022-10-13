Илон Маск запустил в продажу духи с ароматом «сущности отвратительного желания»

12 октября богатейший человек планеты Илон Маск переименовал себя в Twitter в «продавца духов» и прорекламировал выпущенный им аромат Burnt Hair («Сгоревшие волосы»), назвав его лучшим на Земле.
«Пожалуйста, купите мои духи, чтобы я смог купить Twitter», — пошутил миллиардер.
А затем он написал, что за несколько часов у него по предпродаже купили аж 20 тысяч флаконов этих необычных духов, что принесло богачу еще один миллион долларов. Ну из воздуха делает деньги человек!
«С таким именем, как у меня, вход в парфюмерный бизнес был неизбежен. Почему я вообще так долго с этим боролся?!» — написал Илон.
The finest fragrance on Earth!https://t.co/ohjWxNX5ZC pic.twitter.com/0J1lmREOBS— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022
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На сайте аромата Burnt Hair назван «сущностью отвратительного желания» и стоит 100 долларов. Там же сказано, что этот запах поможет вам «выделиться из толпы, когда вы идете по аэропорту». Старт реальных продаж намечен на начало 2023 года.
А вы хотели бы узнать, как пахнет сущность отвратительного желания Илона Маска?