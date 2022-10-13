Илон Маск запустил в продажу духи с ароматом «сущности отвратительного желания»

12 октября богатейший человек планеты Илон Маск переименовал себя в Twitter в «продавца духов» и прорекламировал выпущенный им аромат Burnt Hair («Сгоревшие волосы»), назвав его лучшим на Земле.

«Пожалуйста, купите мои духи, чтобы я смог купить Twitter», — пошутил миллиардер.

А затем он написал, что за несколько часов у него по предпродаже купили аж 20 тысяч флаконов этих необычных духов, что принесло богачу еще один миллион долларов. Ну из воздуха делает деньги человек!