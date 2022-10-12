Эксперимент стилиста на съемках клипа довел Анну Семенович до слез

«Давно хотела примерить на себя образ голубоглазой красавицы в клипе, поэтому сразу согласилась на эксперимент. Менять цвет глаз естественно нужно было с помощью цветных линз. И это стало для меня настоящим испытанием и практически невыполнимой миссией. Засунуть в глаз инородный объект оказалось практически невозможным», - вспоминает Семенович.

«Через полчаса попыток я просто начала плакать на съемочной площадке. Мы начали выпадать из графика, меня ждала вся съемочная группа, а линзы никак не хотели надеваться. Но я понимала, что если Екатерина Эрдман придумала именно такой образ для этого видео, он должен быть реализован. Лишь спустя час нам наконец удалось надеть голубые линзы. Я наконец увидела себя в зеркале и была поражена, как точно найден мой клиповый образ, это было очень эффектно».

«Не буду описывать, какой дискомфорт в глазах я испытывала все восемь часов съемок. Но ради реализации хорошей имиджевой истории была готова терпеть. Привыкла доверять и исполнять все рекомендации профессионалов, работающих со мной в команде».