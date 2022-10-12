Эксперимент стилиста на съемках клипа довел Анну Семенович до слез

Совместный трек Анны Семенович и Славы «Бумеранг» стал одним из самых пробивных хитов этого года. Песня и клип уверенно заняли лидирующие строчки в чартах и продолжают собирать многочисленные музыкальные награды.
Получая очередную статуэтку – «Дуэт года» на премии Fashion People Awards 2022, - Семенович поделилась с Teleprogramma.pro, что съемки клипа выдались для нее весьма непростыми. Дело в том, что звездный стилист Екатерина Эрдман предложила певице новый образ с голубыми глазами. Анне очень понравилась идея сменить цвет глаз. Но когда от слов перешли к делу, 44-летняя звезда поняла, что рано обрадовалась.
Анна Семенович и Екатерина Эрдман. Фото: из личного архива звезды
«Давно хотела примерить на себя образ голубоглазой красавицы в клипе, поэтому сразу согласилась на эксперимент. Менять цвет глаз естественно нужно было с помощью цветных линз. И это стало для меня настоящим испытанием и практически невыполнимой миссией. Засунуть в глаз инородный объект оказалось практически невозможным», - вспоминает Семенович.
«Через полчаса попыток я просто начала плакать на съемочной площадке. Мы начали выпадать из графика, меня ждала вся съемочная группа, а линзы никак не хотели надеваться. Но я понимала, что если Екатерина Эрдман придумала именно такой образ для этого видео, он должен быть реализован. Лишь спустя час нам наконец удалось надеть голубые линзы. Я наконец увидела себя в зеркале и была поражена, как точно найден мой клиповый образ, это было очень эффектно».
«Не буду описывать, какой дискомфорт в глазах я испытывала все восемь часов съемок. Но ради реализации хорошей имиджевой истории была готова терпеть. Привыкла доверять и исполнять все рекомендации профессионалов, работающих со мной в команде».
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Добавим, что за четыре месяца клип «Бумеранг» набрал более 600 тысяч просмотров.