«Не хочу выглядеть искаженной»: Джейн Фонда призналась, что не гордится сделанной подтяжкой лица

В новом интервью 84-летняя актриса Джейн Фонда заговорила о том, как принимать старость.
«Мне почти 85, но я не выгляжу такой старой. И таким образом заставляю молодежь перестать бояться старости, помогаю людям понять, что достижение определенного возраста, не означает, что вы должны отказаться от жизни, отказаться от веселья, отказаться от того, чтобы иметь парней или подруг, заводить новых друзей или делать то, что хотите», – говорит обладательница двух «Оскаров».
Актриса поделилась, что без колебаний говорит людям о своем возрасте, а в ответ обычно слышит упреки, что у нее много денег, поэтому она может позволить себе тренера, косметолога и даже пластическую операцию.
«Это правда. Деньги помогают. Хорошие гены и много денег, как кто-то однажды сказал, - цитирует Фонду журнал Vogue. - Но когда я говорю это, я думаю, что мы все знаем много богатых женщин, у которых были всевозможные подтяжки лица и тому подобное, и они выглядели ужасно. У меня была подтяжка лица, и я остановилась на этом, потому что не хочу выглядеть искаженной. Я не горжусь тем, что сделала это».
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Кинозвезда добавила, что многие женщины, начав омолаживать себя с помощью пластики, не могут остановиться. У Джейн это получилось, и сегодня она выступает за естественные способы омоложения.
«Я не делаю много процедур по уходу за лицом, я не трачу много денег на кремы или что-то в этом роде, но я остаюсь увлажненной, я сплю, двигаюсь, избегаю солнца, и у меня есть хорошие друзья, которые заставляют меня смеяться. Смех — это тоже хорошо», - поделилась актриса.
Напомним, что в свои годы она продолжает сниматься в кино. Сейчас работает над сиквелом ромкома «Книжный клуб».