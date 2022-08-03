«Не хочу выглядеть искаженной»: Джейн Фонда призналась, что не гордится сделанной подтяжкой лица

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Кинозвезда добавила, что многие женщины, начав омолаживать себя с помощью пластики, не могут остановиться. У Джейн это получилось, и сегодня она выступает за естественные способы омоложения.

«Я не делаю много процедур по уходу за лицом, я не трачу много денег на кремы или что-то в этом роде, но я остаюсь увлажненной, я сплю, двигаюсь, избегаю солнца, и у меня есть хорошие друзья, которые заставляют меня смеяться. Смех — это тоже хорошо», - поделилась актриса.

Напомним, что в свои годы она продолжает сниматься в кино. Сейчас работает над сиквелом ромкома «Книжный клуб».