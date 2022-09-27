Названа главная ошибка при сушке волос

Блогерша Рэйчел Валентайн в соцсети TikTok показала, какую ошибку совершают люди, когда сушат свои волосы после мытья. По ее словам, ни в коем случае нельзя агрессивно вытирать пряди полотенцем.

«Таким образом можно повредить и спутать мокрые волосы!» — заявила она.

Блогер рекомендует аккуратно отжимать пряди хлопковой футболкой и полотенцем из микрофибры, чтобы сохранить структуру волос.

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Тогда, по мнению Валентайн, волосы будут выглядеть красивыми.