«Наслаждайся»: Наталья Рудова подставила стройное тело солнцу, отдыхая на яхте

Подписчики в который раз рассыпались в комплиментах изящной блондинке, которая регулярно хвастается своей внешностью. Накануне, кстати, Наталья оставила в социальной сети надпись, которую вполне можно растолковать, как объяснение тому, почему звезда так любит щегольнуть телом на камеру.

«Ты никогда не будешь прекраснее, чем сейчас… Наслаждайся», - написала Рудова.

Сама актриса, судя по ее фотографиям, наслаждается по полной программе.

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Напомним, в одном из интервью красавица поделилась, что не любит тратить много времени на бьюти-процедуры. К косметологу она ходит раз в полгода и старается сделать все процедуры за раз и побыстрее. А в обычной жизни отдает предпочтение увлажняющим тканевым маскам для лица.

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