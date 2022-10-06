«Направление энергии королевы»: Кортни Кардашьян призналась, что нравится себе потолстевшей

В новом эпизоде популярного в Америке шоу The Kardashians от 6 октября 43-летняя Кортни Кардашьян заявила, что ей нравится ее потолстевшее тело.

По словам телезвезды, за восемь месяцев попыток забеременеть с помощью ЭКО она набрала вес, но сгонять его не собирается, потому что ей нравится ее нынешний внешний вид. Это настроение в ней поддерживает муж Трэвис, который ежедневно говорит супруге, что она прекрасна такая, какая есть.

«Каждый день Трэвис говорит: «Ты идеальна. Если я могу сделать одну жалобу, то скажу, что ты идеальна, ты так прекрасна, ты никогда не была лучше», — поделилась Кортни. - И теперь я так увлечена этим».

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