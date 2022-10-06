«Направление энергии королевы»: Кортни Кардашьян призналась, что нравится себе потолстевшей

В новом эпизоде популярного в Америке шоу The Kardashians от 6 октября 43-летняя Кортни Кардашьян заявила, что ей нравится ее потолстевшее тело.
По словам телезвезды, за восемь месяцев попыток забеременеть с помощью ЭКО она набрала вес, но сгонять его не собирается, потому что ей нравится ее нынешний внешний вид. Это настроение в ней поддерживает муж Трэвис, который ежедневно говорит супруге, что она прекрасна такая, какая есть.
«Каждый день Трэвис говорит: «Ты идеальна. Если я могу сделать одну жалобу, то скажу, что ты идеальна, ты так прекрасна, ты никогда не была лучше», — поделилась Кортни. - И теперь я так увлечена этим».
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Старшая из сестер Кардашьян отметила, что из-за набора веса ей теперь постоянно приписывают беременность. Но быть толще, чем раньше, ей определенно нравится.
«Когда я была очень худой, это было время, когда я была супер нервной. Не из-за еды, не из-за поддержания определенного веса. Просто была в токсичных отношениях, — призналась Кортни. - Раньше я всегда говорила: «Когда я очень худая, просто знай, что я несчастлива».
«Мне нравится быть пышнее. Это просто направление энергии королевы и принятие женщины, которой я являюсь».
Звезда поделилась, что ее самый низкий вес был 43 килограмма, но потом она стала держаться отметки в 47-48. Сегодня Кортни весит 52 килограмма и больше не зацикливается на цифрах.