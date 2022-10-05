Наоми Уоттс о привлекательности женщин за 40: «У нас есть опыт, которым нужно гордиться»

В новом интервью 54-летняя актриса Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв», «Звонок», «Кинг-Конг», «Невозможное») рассказала, как ей предрекали, что после 40 лет она никому не будет нужна в Голливуде.

«Мне сказали: «Тебе лучше многое сделать, потому что в 40 все кончено, когда ты становишься *** (сексуально непривлекательной. — Прим. авт.)», — процитировала актриса, стуча пальцем по воображаемым часам. — А я такая: «Что? Что это значит?» «Потом ты думаешь об этом: «О, верно. Когда ты больше не способна к размножению, когда эти органы больше не функционируют, ты не сексуальна, следовательно, тебя не нанимают». Меня это так разозлило».

Любопытно, что такие разговоры начались в жизни Наоми, когда она в 33 (в 2001 году) снялась в триллере «Малхолланд Драйв», который считается прорывом в ее карьере.