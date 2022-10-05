Наоми Уоттс о привлекательности женщин за 40: «У нас есть опыт, которым нужно гордиться»

В новом интервью 54-летняя актриса Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв», «Звонок», «Кинг-Конг», «Невозможное») рассказала, как ей предрекали, что после 40 лет она никому не будет нужна в Голливуде.
«Мне сказали: «Тебе лучше многое сделать, потому что в 40 все кончено, когда ты становишься *** (сексуально непривлекательной. — Прим. авт.)», — процитировала актриса, стуча пальцем по воображаемым часам. — А я такая: «Что? Что это значит?»
«Потом ты думаешь об этом: «О, верно. Когда ты больше не способна к размножению, когда эти органы больше не функционируют, ты не сексуальна, следовательно, тебя не нанимают». Меня это так разозлило».
Любопытно, что такие разговоры начались в жизни Наоми, когда она в 33 (в 2001 году) снялась в триллере «Малхолланд Драйв», который считается прорывом в ее карьере.
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Однако, даже 50 актриса остается востребованной в кино и пытается сломать эйджистские шаблоны.
«Это такой неловкий разговор, потому что с первого дня мы начинаем процесс старения. Это то, с чем мы все должны смириться, и женщин просят сделать это чаще, чем мужчин», — цитирует Уоттс издание Entertainment Weekly.
«Мы никогда особо не говорим о том, что мужчина стареет. Мы не говорим о его седых волосах. И даже если мы это делаем, это похоже на: «О, он становится красивее, желаннее, солиднее». А почему он такой солидный? Потому что он накопил опыт. Хорошо, то же самое должно быть и у женщин. В этом возрасте у нас также есть важный и мощный опыт, которым мы должны гордиться».
Добавим, что после 50 актриса снялась еще в семи фильмах. И все это на главных ролях.