Молодой ухажер бросил Шэрон Стоун из-за ее отказа от ботокса

В новом интервью 64-летняя актриса Шэрон Стоун призналась, что недавно ее бросил молодой человек. Звезда «Основного инстинкта» некоторое время встречалась с мужчиной значительно моложе нее, но он решил прекратить этот роман по неожиданной причине.

В сентябрьском номере журнала Vogue Arabia Шэрон поделилась, что ухажер бросил ее из-за того, что она не сделала инъекции ботокса. Однажды молодой человек спросил кинозвезду, делала ли она себе уколы красоты, на что Стоун ответила: «Вероятно, это было бы очень хорошо для твоего и моего эго, если бы я сделала их».