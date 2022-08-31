Молодой ухажер бросил Шэрон Стоун из-за ее отказа от ботокса

В новом интервью 64-летняя актриса Шэрон Стоун призналась, что недавно ее бросил молодой человек. Звезда «Основного инстинкта» некоторое время встречалась с мужчиной значительно моложе нее, но он решил прекратить этот роман по неожиданной причине.
В сентябрьском номере журнала Vogue Arabia Шэрон поделилась, что ухажер бросил ее из-за того, что она не сделала инъекции ботокса. Однажды молодой человек спросил кинозвезду, делала ли она себе уколы красоты, на что Стоун ответила: «Вероятно, это было бы очень хорошо для твоего и моего эго, если бы я сделала их».
«После этого я видела его всего раз, и тогда он больше не был заинтересован видеть меня, — подытожила актриса. — Если ты больше ничего не видишь во мне, то, пожалуйста, поищи дверь на выход».
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Стоун добавила, что в ее жизни был периоды, когда она активно использовала ботокс и филлеры. До того, как она перенесла обширный инсульт, который заставил ее изменить отношение к косметологии. Теперь Шэрон предпочитает красиво стареть. Она считает, что изменение внешности для звезд превратилось из «милой роскоши в огромную, болезненную невротическую потребность».