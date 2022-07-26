«Мне нечего доказывать»: Деми Мур решила, что больше не будет стричься ради роли

За свою карьеру в Голливуде актриса Деми Мур множество раз меняла стрижки и цвет волос. Носила и длинную гриву, и «боб», и даже полностью брила голову. Но в преддверии своего 60-летия звезда кино решила, что хватит этот терпеть — пора поставить здоровье волос выше работы.
«Когда я не работаю, я стараюсь делать с ними как можно меньше всего. Это стресс, даже когда кто-то прикасается к ним. Если никуда не надо идти, я не завиваю их — просто позволяю лежать, как им нравится. И я не мою их слишком часто», — рассказала актриса о своих волосах.
Звезда «Привидения» поделилась, что регулярно подстригается, но эти стрижки «похожи на припудривание». Она только обрезает кончики для здоровья волос. А еще правильно питается, чтобы ее пряди выглядели полными жизни.
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Известный факт, что для фильма «Солдат Джейн» 1997 года Деми побрилась налысо. Но сегодня актриса не готова к таким радикальным экспериментам даже ради хорошей роли.
«Думаю, что теперь, когда я стала старше, я знаю, что мне нечего доказывать. Так что если им действительно нужны мои волосы, они могут дать мне парик», — цитирует кинозвезду издание People.
В свои 59 Мур носит длинные волосы. Они для нее не только ключ к уверенности в себе, но и средство борьбы с закостенелым обществом. Например, актриса отрицает постулат о том, что возрастным женщинам лучше иметь короткую стрижку. Она не видит в этом тренде никакого смысла, поэтому и щеголяет с гривой до пояса.