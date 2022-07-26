«Мне нечего доказывать»: Деми Мур решила, что больше не будет стричься ради роли

За свою карьеру в Голливуде актриса Деми Мур множество раз меняла стрижки и цвет волос. Носила и длинную гриву, и «боб», и даже полностью брила голову. Но в преддверии своего 60-летия звезда кино решила, что хватит этот терпеть — пора поставить здоровье волос выше работы.

«Когда я не работаю, я стараюсь делать с ними как можно меньше всего. Это стресс, даже когда кто-то прикасается к ним. Если никуда не надо идти, я не завиваю их — просто позволяю лежать, как им нравится. И я не мою их слишком часто», — рассказала актриса о своих волосах.

Звезда «Привидения» поделилась, что регулярно подстригается, но эти стрижки «похожи на припудривание». Она только обрезает кончики для здоровья волос. А еще правильно питается, чтобы ее пряди выглядели полными жизни.