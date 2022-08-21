«Красивее, чем когда-либо»: Айрленд Болдуин состригла волосы и стала похожа на парня

Это уже какой-то тренд… Сначала актриса Мэйси Уильямс подстриглась «под ноль», затем рэперша Доджа Кэт побрила голову. Теперь к полку безволосых присоединилась дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер – 26-летняя актриса и модель Айрленд Болдуин.
20 августа она выложила в социальную сеть фотографии со стрижкой «под ноль», на который стала похожа на парня.
«Не говорите мне, что я чего-то не буду делать, потому что я это сделаю», - провокационно написал девушка.
Новая Айрленд Болдуин. Фото: соцсети
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Затем она прокомментировала, почему отважилась на такую смену имиджа
«Делайте то, что вас пугает. Делайте то, что другие люди говорят, что вы никогда не сделаете. Мои волосы были испорчены годами обесцвечивания, моделирования и буллинга с 17 лет. Давно пора перезапуститься/обновиться. Я всегда хотела это сделать, но всегда боялась. Теперь, когда меня не волнует, что думают другие люди, я чувствую себя красивее, чем когда-либо».
И в финале Айрленд ожидаемо пошутила про фильм «Солдат Джейн», на съемках которого актриса Деми Мур побрила голову, чтобы стопроцентно вжиться в роль. Болдуин написала: «Уровень «Солдат Джейн» разблокирован».