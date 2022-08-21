«Красивее, чем когда-либо»: Айрленд Болдуин состригла волосы и стала похожа на парня

Это уже какой-то тренд… Сначала актриса Мэйси Уильямс подстриглась «под ноль», затем рэперша Доджа Кэт побрила голову. Теперь к полку безволосых присоединилась дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер – 26-летняя актриса и модель Айрленд Болдуин.

20 августа она выложила в социальную сеть фотографии со стрижкой «под ноль», на который стала похожа на парня.