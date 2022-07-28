«Когда люди не любят себя»: Лолита, Басков и другие звезды выразили свое отношение к «фотошопу»

Выступивших на VK Fest российских звезд спросили, как они относятся к «фотошопу», то есть, к явлению, когда люди улучшают свою внешность на фотографиях путем редактирования изображения. Как оказалось, почти все знаменитости против этого.

«Я в соцсетях и без грима и с гримом. Я нормально отношусь, кто-то очень комплексует. Я очень боюсь, когда люди не любят себя, когда им кажется, что они хреновые, и они накладывают один и тот же «фотошоп». Но хуже всего, когда пластические хирурги начинают обсуждать, какие операции человек сделал, а это всего лишь «фотошоп», — прокомментировала певица Лолита.

«Я отношусь к «фотошопу» плохо не только на фотографиях в социальных сетях, но и в глянце, журналах, которых у нас уже нет, правда... Но это всегда немножко не очень честный ход», — присоединилась блогер Маша Миногарова.

«Блин, это нечестно, — поддержал ее коллега Эльдар Джарахов. — Ну, прикиньте, я двухметровым стану и приду на свидание... И я такой снизу: «Я здесь, привет!»