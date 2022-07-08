Ким Кардашьян заявила, что никогда не увеличивала щеки и губы

Американская модель, бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян украсила обложку августовского выпуска журнала Allure. В интервью изданию 41-летняя красотка раскрыла множество деталей своего внешнего вида. В частности, рассказала, что она делала и не делала со своим лицом.

Ким поделилась, что в ее жизни было немного уколов ботокса, но со временем она к нему «остыла». А вот филлеры, по словам звезды, она никогда не использовала.

«Я никогда не увеличивала себе щеки. Я никогда не увеличивала губы, - заявила Кардашьян. - У меня никогда не было наращенных ресниц. Я никогда ничего с ними не делала. Сегодня у меня на ресницах лишь капелька туши».

На внешний вид Кимберли, конечно, не плевать, но как у многодетной мамы, у нее остается все меньше времени на свою красоту.

«Мне не все равно. Я действительно, искренне забочусь о том, чтобы хорошо выглядеть. Я, вероятно, забочусь об этом больше чем девяносто процентов людей на планете. Это непросто, когда ты мама, и ты вымотана к концу дня, или ты в школе, а у меня все вышеперечисленное. Я делаю свои косметические процедуры, как правило, поздно вечером. После того, как все улягутся, я занимаюсь лазерным лечением», - рассказала Ким.

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В ответ на критику ее резкого похудения ради платья Мэрилин Монро для бала Met Gala звезда сказала, что сбрасывала вес грамотно, под надзором диетолога, пила много воды. Модель посетовала, что когда киноактриса худеет ради роли, ее считают профессионалом, а когда речь заходит о ком-то из семейства Кардашьян, начинается сплошная критика.

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