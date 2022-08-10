Хэлли Берри помолодела, покрасив волосы в фиолетовый

Бытует мнение, что решение покрасить волосы в фиолетовый приходит к женщинам, когда они уже ощутили старость и не боятся никакой критики. Но 55-летняя актриса Хэлли Берри демонстрирует фанатам, что этот цвет можно носить, как манифест молодости и подросткового задора.

Посмотрите на фото ее нового образа, которое она выложила в соцсети на минувших выходных.