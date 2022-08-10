Хэлли Берри помолодела, покрасив волосы в фиолетовый

55-летняя актриса примерила дерзкий образ.
Хэлли Берри

Хэлли Берри продолжает экспериментировать с короткими стрижками. Фото: Global Look Press

Бытует мнение, что решение покрасить волосы в фиолетовый приходит к женщинам, когда они уже ощутили старость и не боятся никакой критики. Но 55-летняя актриса Хэлли Берри демонстрирует фанатам, что этот цвет можно носить, как манифест молодости и подросткового задора.

Посмотрите на фото ее нового образа, которое она выложила в соцсети на минувших выходных.

Хэлли Берри дает фиолетовый! Фото: соцсети

«Я знаю, что выгляжу так, будто ничего не делаю, но мои волосы довольно заняты», - подписала снимок «Женщина-кошка».

Стильно? Еще бы! 61-летняя Джулианна Мур тоже оценила новый образ коллеги, оставив в комментариях огненные эмодзи.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  