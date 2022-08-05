Кайли Дженнер обвинили в антисанитарии при производстве косметики

3 августа популярная модель и владелица собственного косметического бренда Кайли Дженнер опубликовала в социальной сети фотографии, как она в белом халате разрабатывает новую косметику в своей лаборатории в Милане.

«В лаборатории создаем новую магию для вас, ребята. Лучше, чем когда-либо», — подписала снимки 24-летняя звезда.

При этом она «трудилась» на рабочем месте с распущенными волосами, без защитной маски и со множеством колец на руках. Как будто только что пришла с вечеринки, накинула белый халат и, сделав умное лицо, встала возле колб и пробирок.

На раскрученную модель тут же «наехал» реальный разработчик косметики Кевин Джеймс Беннетт. Он опубликовал фотографии Кайли на своей странице и подверг девушку из клана Кардашьян жесткой критике.