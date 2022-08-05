Кайли Дженнер обвинили в антисанитарии при производстве косметики

3 августа популярная модель и владелица собственного косметического бренда Кайли Дженнер опубликовала в социальной сети фотографии, как она в белом халате разрабатывает новую косметику в своей лаборатории в Милане.
«В лаборатории создаем новую магию для вас, ребята. Лучше, чем когда-либо», — подписала снимки 24-летняя звезда.
При этом она «трудилась» на рабочем месте с распущенными волосами, без защитной маски и со множеством колец на руках. Как будто только что пришла с вечеринки, накинула белый халат и, сделав умное лицо, встала возле колб и пробирок.
На раскрученную модель тут же «наехал» реальный разработчик косметики Кевин Джеймс Беннетт. Он опубликовал фотографии Кайли на своей странице и подверг девушку из клана Кардашьян жесткой критике.
«Какого черта, Кайли?! Я разработчик косметики, и взаимодействие с производителями косметики и их лабораториями — это часть моей работы. У меня очень короткие волосы, но меня никогда не пускали в лабораторию или в производственный цех без сетки для волос, бахил, маски и одноразовых перчаток. Кайли обманывает своих подписчиков, заставляя их думать, что она создает косметику», — возмутился Беннет.
«И я хотел бы знать, какой невежественный производитель в Италии позволил ей устроить эту фотосессию в своей лаборатории и на производстве — без соблюдения надлежащих санитарных протоколов. Мне нужно имя, потому что я хочу убедиться, что мои клиенты никогда не будут иметь дело с ним. Ребята, это не тот способ, которым мы создаем косметику, и он искажает то, как работает наша индустрия. Надежные производители соблюдают строгие санитарные протоколы, чтобы защитить вас».
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Дженнер решила показать себя профессионалом и оставила на странице конкурента сдержанный комментарий.
«Кевин, это фото сделано не на производстве. Я никогда не стала бы обходить санитарные протоколы, как и другие знаменитости или владельцы косметических брендов. Это совершенно неприемлемо, согласна, — написала модель. — На снимках изображено небольшое личное пространство, где я создаю свои собственные забавные образцы и делаю фото для контента, оно находится далеко от массового производства. Никто не подвергает клиентов риску! Позор тебе, Кевин, за распространение ложной информации!»
Интересно, кто из них набрал больше очков в глазах потребителей после этой стычки в социальной сети.