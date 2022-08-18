Илон Макс не поддержал желание Граймс сделать себе эльфийские уши

Канадская певица Граймс (она же 34-летняя Клэр Буше) поделилась с поклонниками в социальной сети, что давно хочет сделать себе пластическую операцию по заострению ушей. Артистка хочет стать эльфийкой, проще говоря.

«Кто-нибудь делал моды на эльфийские уши с хорошим результатом? Я боюсь, что ушной хрящ с трудом заживает. Особенно как музыканту эта операция кажется мне рискованной, но я хотела ее всю свою жизнь. Любопытно узнать об опыте людей!» — написала она в Twitter.

И одним из тех, кто ответил певице, оказался ее бывший возлюбленный и отец ее детей, миллиардер Илон Маск. Несмотря на всю эксцентричность своей персоны, гений, плейбой и филантроп не поддержал стремление своей подруги.

«Недостатки операции с элифийским ухом, вероятно, перевешивают ее преимущества», — написал 51-летний богач. «Похоже, это работа для Crispr (технология редактирования генов. — Прим. авт.). Грустно родиться всего на несколько поколений до нее», — в шутку ответила Граймс.

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