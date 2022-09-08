Голливудский красавчик Зак Эфрон объяснил, откуда взялись слухи о его пластической операции

Голливудский красавчик Зак Эфрон («Дедушка легкого поведения», «Спасатели Малибу», «Величайший шоумен») дал новое интервью, в котором наконец прокомментировал слухи о своей пластической операции.

Еще в апреле 2021 года на одном из видео поклонники заметили, что линия челюсти актера стала куда более мощной. Фанаты тут же стали обсуждать, что Зак изменил свое лицо с помощью хирурга, а сам мужчина никак не комментировал этот момент.

И вот, наконец, он заговорил о своей челюсти. Оказывается, он ее себе не подправил, а сломал. По словам 34-летнего артиста, он бегал по дому в носках, поскользнулся и приземлился подбородком аккурат на гранитный фонтан. От удара Эфрон потерял сознание, а когда пришел в себя, не мог двигать нижней челюстью.

И после этой травмы у актера стали стремительно расти жевательные мышцы.