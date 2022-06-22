Эмбер Херд оказалась обладательницей идеального лица согласно золотому сечению

По совокупности черт актриса обошла первых красавиц мира.
Эмбер Херд

Эмбер Херд в 2015 году. Фото: Global Look Press

Кто на свете всех милее? Этим вопросом задался доктор Джулиан Де Сильва из Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне.

Он использовал новаторскую технологию face-mapping (составление объемной карты лица), чтобы определить, у кого из ныне живущих идеальное лицо, согласно греческому золотому сечению красоты.

Победителем среди женщин с результатом в 91,85% оказалась актриса Эмбер Херд, печально известная после своего скандального брака с Джонни Деппом. 12 точек ее светлого лика находятся практически по золотому сечению друг к другу.

Но другие звезды перещеголяли Эмбер в отдельных деталях. Так оказалось, что у Ким Кардашьян самые совершенные с научной точки зрения брови, у Скарлетт Йоханссон — глаза, а у Эмили Ратаковски — губы, у Кейт Мосс — лоб, у Рианны — форма лица. Кстати, все они попали в десятку женщин с чертами лица, близкими к идеалу. Также в топе оказались Кендалл Дженнер, Хелен Миррен, Селена Гомес и Дженнифер Лоуренс. Но Эмбер Херд, по совокупности сторон, так сказать, получилась всех милее.

Схемы, по которым ученый высчитывал идеальные лица, опубликованы на сайте US Weekly.

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