Экологии ради: Джейсон Момоа состриг свою волнистую гриву

Далее он объяснил, что подстригся в рамках кампании против использования одноразового пластика. Не совсем понятно, как новая стрижка связана с экологией, но свою мысль «защитник морей» до поклонников донес.

«Я устал от этих пластиковых бутылок, мы должны остановиться. Пластиковые вилки и все такое. Они уходят в нашу землю, уходят в наш океан, — сказал Момоа. — Вещи в нашем океане, это так грустно. Поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы исключить одноразовый пластик из своей жизни. Помогите мне».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что Джейсон владеет собственной компанией по производству питьевой воды, которая заявляет, что за каждую купленную бутылку продукта она удаляет из океана одну выброшенную бутылку. Вот такая благотворительность.