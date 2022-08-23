Дочь Джессики Альбы рассталась с длинными волосами ради благотворительности

41-летняя актриса Джессика Альба поделилась в социальной сети преображением своей дочери Хэвен. На днях девочке исполнилось 11 лет, и она необычно отметила свой праздник. Юная красавица обрела свои светлые волосы, которые ранее отрастила до поясницы. Новая длина ее локонов — чуть ниже плеч.

Альба опубликовала видео, на котором ее дочь игриво дергает себя за волосы, а в конце «отрывает» их, демонстрируя свой имидж после стрижки.