Дочь Джессики Альбы рассталась с длинными волосами ради благотворительности

41-летняя актриса Джессика Альба поделилась в социальной сети преображением своей дочери Хэвен. На днях девочке исполнилось 11 лет, и она необычно отметила свой праздник. Юная красавица обрела свои светлые волосы, которые ранее отрастила до поясницы. Новая длина ее локонов — чуть ниже плеч.
Альба опубликовала видео, на котором ее дочь игриво дергает себя за волосы, а в конце «отрывает» их, демонстрируя свой имидж после стрижки.
«Та-а-ак… На прошлых выходных Хэвен кое-что сделала, — написала Джессика в подписи под роликом. — Решила отрезать часть своих волос, чтобы она могла пожертвовать их».
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Какой именно организации девочка сделала пожертвование, актриса не сообщила. Кому же достанутся волосы наследницы кинозвезды?