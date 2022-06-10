Меган Маркл сияла на юбилее королевы: комментарий косметолога актрисы

Подруга герцогини и специалист по уходу за лицом Сара Чепмен рассказала, как подготовила Меган к торжествам в Лондоне.

На праздничных мероприятиях в честь 70-летия правления королевы Великобритании Меган Маркл побыла недолго, зато сияла там своим цветущим видом, показав естественную красоту.

Журналисты выяснили, что 40-летняя герцогиня Сассекская не просто так блистала на празднике. Перед выходом в свет она заглянула к специалисту по уходу за кожей Саре Чепмен. А та с удовольствием поделилась с прессой секретами жены принца Гарри.

«Мы с Меган любим поболтать, и возможность сделать ей хороший уход за лицом и убедиться, что ее кожа сияет на всех мероприятиях, была отличной комбинацией: дружеское общение и уход за лицом», — цитирует Чепмен издание People.

По словам косметолога, кожа у Меган здоровая и сияющая, но путешествия между континентами и смена часовых поясов могут ухудшить состояние кожу и лишить ее живительной влаги.

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Чепмен рассказала, что для борьбы с обезвоживанием лица во время авиаперелетов обычно использует продукты, включающие витамин С, гиалуроновую кислоту и увлажняющие сыворотки.

«В случае с Меган я хотела, чтобы ее красота сияла на мероприятиях, но для этого достаточно увлажнения, масел и массажа, а еще я использую светодиодное освещение, — поделилась Сара. — С Меган нам нужны только руки и хороший продукт, чтобы показать ее сияние».

Специалист добавила, что у герцогини «естественный и непринужденный подход к красоте», что позволяет ей легко быть «формальной и изысканной или расслабленной и непринужденной» и проявить свою индивидуальность.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Выбирайте способы ухода за кожей вместе с профильным специалистом, который сможет оценить состояние вашего здоровья.

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