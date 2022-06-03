Анна Заворотнюк показала фигуру, которую считает идеальной

2 июня популярный блогер Анна Заворотнюк решила пообщаться со своими подписчиками, и ей задали вопрос – какую фигуру девушка считает идеальной. В ответ дочь известной актрисы опубликовала фото модели, чье тело кажется ей безупречным.

«Если визуально, то примерно такой типаж фигуры лично для меня идеальный. Мне нравится, что на нем очень красиво сидит почти любая одежда и смотрится стильно», — написала Анна в социальной сети.

«В общем, идеальная фигура в моем представлении, это подсушенное спортивное, худое и обязательно здоровое тело», — отметила блогер.

После Заворотнюк устроила несколько опросов с фотографиями моделей, чтобы подписчики могли проголосовать за разные типы женских фигур.

«А вообще, очень многое зависит от ракурса и одежды, — добавила Анна. – Не стоит забывать, что все мы уникальны, и каждый красив по-своему. Не буду читать вам лекцию на эту тему, но огромная часть на пути любви к себе — это принятие своего тела».

26-летняя Заворотнюк подчеркнула, что социальные сети и модные тенденции зачастую навязывают девушкам определенные стандарты красоты, но не стоит гнаться за ними или распускать себя – надо ко всему подходить с умом.

«Думаю, что важно понимать, что тренды всегда сменяются новыми, а здоровье у человека не обновляется каждые три-пять-десять лет. Считаю, что следить за собой нужно, но точно без вреда для своего тела и ментального здоровья. Везде нужно искать гармонию», — резюмировала молодая звезда.

Кстати, недавно она показала подписчикам собственную фигуру в купальнике.

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