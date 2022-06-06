Как правильно нанести дневной макияж

В чем состоит особенность дневного макияжа? Как правильно наносить косметику, собираясь на работу или на прогулку?

На эти важные для каждой женщины вопросы ответила визажист Анастасия Амирханова. Она поделилась интересными лайфхаками по нанесению дневного макияжа.

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