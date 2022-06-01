Актер фильма «Барби» прошел восковую эпиляцию и восхитился смелостью женщин

Для 33-летнего каскадера Симу Лю это был «один из самых болезненных опытов в жизни».

Как уже сообщала Teleprogramma.pro, звезда «Шан-Чи и легенды десяти колец», 33-летний актер и каскадер Симу Лю, снимается в фильме про куклу Барби, называя его «диким и уникальным».

По слухам, канадский артист китайского происхождения играет одну из версий Кена (их в картине будет несколько). И, как мужчине-кукле, ему пришлось полностью избавиться от растительности на теле.

В новом интервью Симу признался, что его заставили сделать восковую эпиляцию во всех зонах.

«Эпиляция воском была, мягко говоря, поучительной, — цитирует актера издание The Independent. — Это был один из самых болезненных опытов в моей жизни. Теперь у меня столько восхищения в адрес невероятно смелых женщин, которые проходят через это ежемесячно».

Напомним, роль главного Кена досталась голливудскому актеру Райану Гослингу. Интересно, он тоже избавился от волос на теле?

Ну а саму Барби сыграет неподражаемая Марго Робби. Премьера фильма намечена на июль 2023 года.

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