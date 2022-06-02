Не хуже, чем у Ким: как правильно сделать контуринг лица

Звезды шоу-бизнеса уже приучили нас к тому, что красивый макияж невозможен без контуринга. При помощи этого процесса можно визуально изменить черты лица и сделать свой образ таким, о котором вы всегда мечтали. Особенно преуспела в этом деле Ким Кардашьян, визажисты которой буквально творят чудеса.

Бьютимейкер-стилист Марина Корабель разложила на этапы процесс контуринга лица и показала, что в этом нет ничего сложного.

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