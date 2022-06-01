Как правильно подготовить кожу к нанесению макияжа

Не будет преувеличением сказать, что ни одна девушка не выходит из дома без макияжа. Но прежде, чем нанести косметику, кожу нужно правильно подготовить.

Визажист Анастасия Амирханова провела мастер-класс и рассказала, при помощи каких средств можно увлажнить и подготовить кожу, чтобы макияж держался долго.

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