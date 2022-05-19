«Желание быть худой — это старомодно»: Виктория Бекхэм высказалась о стандартах красоты

Красавицы-модницы, можно больше не худеть до модельных стандартов. Это вам говорит дизайнер и икона стиля Виктория Бекхэм.

В новом интервью 48-летняя дива моды высказалась о современных стандартах красоты.

«Желание быть по-настоящему худой — это старомодное отношение. Я думаю, что современные женщины хотят выглядеть здоровыми и соблазнительными. Они хотят иметь грудь и попу», — поделилась Виктория с журналом Grazia. «В Майами много действительно фигуристых женщин, и они по-настоящему владеют этим, понимаете? Они ходят по Майами-бич практически без одежды и выглядят фантастически. Они демонстрируют свое тело с такой уверенностью. Я нахожу их отношение и их стиль действительно освобождающими. И, как матери, мне нравилось, что Харпер (10-летняя дочь Бекхэмов. — Прим. авт.) была рядом с женщинами, которые действительно рады своим изгибам и наслаждаются тем, как они выглядят. Дело не в том, чтобы быть определенного размера. Речь идет о том, чтобы знать, кто ты есть, и быть счастливым с тем, кто ты есть. Я нашла собственный баланс между желанием развлекаться и дисциплиной в отношении здорового питания и тренировок. Когда вы моложе, вы боретесь с этим балансом».

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В том же интервью бывшая певица поделилась, что раньше ее тренировки для поддержания фигуры в форме состояли из «тонн кардио». Сейчас же она переключилась на занятия с гирями и гантелями по пять или шесть дней в неделю. Виктория тренируется вместе с мужем и личным тренером. По ее словам, мышечного тонуса стало больше.

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