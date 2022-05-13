«Даже ресницы гримеру не доверяю»: Семенович поделилась болезненным опытом ношения линз

Певица отмечает, что глаза для нее — очень чувствительная зона.

Певица Анна Семенович рассказала поклонникам свою историю знакомства с цветными линзами для глаз. 44-летняя артистка поделилась, что всегда мечтала поменять цвет зрачков с карего на какой-нибудь другой, но не могла на это решиться.

«Для меня зона глаз очень чувствительная. Даже когда меня мой гример красит на съемки, ресницы я ей не доверяю, прокрашиваю всегда сама, страшно, когда кто-то приближается к моим глазам», — призналась Анна.

И вот на съемках одного из клипов стилист певицы предложил ей надеть голубые линзы. Идея очень понравилась Семенович. Пока звезда не начала претворять ее в жизнь.

«Это был ужасный опыт. Я пыталась час надеть эти линзы, потом пыталась надеть мне линзы мой гример, присоединился и мой стилист по волосам, — пишет артистка в Telegram. — Всей толпой надевали мне линзы, я начала плакать, ругаться. Каким-то чудом мы смогли надеть их, но мне было очень неудобно, болели глаза».

Однако, несмотря на боль, Анна выдержала дискомфорт и снялась в клипе. Но после этого случая она считает людей, которые сами надевают себе линзы, героями. Вряд ли певица еще раз отважится на подобный эксперимент.

Затем Семенович показала фото с глазами разного цвета и спросила у поклонников, какой образ ей больше идет. Мнения разделились, хотя за натуральный карий цвет высказалось больше людей.

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