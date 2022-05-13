Прическа на выпускной: как сделать пучок дочери

Приближается время выпускных. И мы сейчас не о том самом выпускном из 11 класса, а о празднике прощания с детским садом или начальной школой. Многие девочки хотят в этот день выглядеть, как принцессы.

И когда пышное красивое платье и хрустальные туфельки уже куплены, надо задуматься о прическе. Бьютимейкер-стилист Марина Корабель и ее дочь Камила предложили свой несложный вариант прически для выпускного. Это пучок, но не простой, а с секретом.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.