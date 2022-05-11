«Не хочу быть похожей на Джокера»: звезда «Вечных» показала трюк, чтобы помада не размазывалась

Звезда фильмов «Безумно богатые азиаты» и «Вечные» от Marvel, 39-летняя актриса Джема Чан, поделилась своими бьюти-секретами в новом видео журнала Vogue.

В частности она показала, как наносит красную помаду на губы, чтобы та в дальнейшем не размазывалась. Артистка рассказала, что ранее, выходя на красные ковровые дорожки, она использовала слишком много помады, но затем один визажист подсказал ей лайфхак, как тратить меньше косметики и не париться по поводу следов от нее.

Джема продемонстрировала, как она легкими касаниями наносит немного помады на центральную часть губ, затем хлопает губами, чтобы помада распределилась по всей поверхности, а далее берет обычную кисть для теней и аккуратно распределяет цвет по губам. Посмотрите на видео.

«Мы не делаем никаких строгих линий. Реально мягкий фокус, — прокомментировала звезда. — Самое замечательное то, что это действительно простой способ носить красный цвет. Я не буду беспокоиться о том, что он размажется, окажется на щеке, даже если я надену маску. Не хочу быть похожей на Джокера».

Добавим, что актриса использовала помаду L’Oreal Paris Color Riche оттенок номер 125 Maison Marais.

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