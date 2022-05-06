Николь Кидман заподозрили в пластике после новых фото в социальных сетях

4 мая голливудская актриса Николь Кидман встретилась в кафе с Лулу Ван, режиссером ее нового сериала Expats. Позже 54-летняя звезда выложила фото с этих посиделок в соцсети и тут же получила негативную реакцию от журналистов. Представители прессы отметили, что внешность артистки неожиданно изменилась — ее лицо на снимке показалось им слишком натянутым.

«Николь отказалась от макияжа, обнажив свое гладкое фарфоровое лицо, — пишет издание Daily Mail. — Лицо актрисы выглядело подтянутым и одутловатым».

Журналист напомнил, что Кидман всегда объясняла свой моложавый внешний вид здоровым образом жизни и заботой о коже. В прошлых интервью она гордилась, что не делала пластических операций. Лишь однажды кинозвезда призналась, что колола ботокс, но ей не понравились изменения в лице после этой процедуры, и она отказалась от «уколов красоты».

Теперь же издание подозревает актрису в изменении внешности. А как вы думаете, преобразилась Николь или нет?

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.