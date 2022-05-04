«Отвратительное невежество»: Кардашьян раскритиковали за резкое похудение ради платья Монро

Чтобы фигуристая телезвезда Ким Кардашьян влезла в легендарное платье Мэрилин Монро, ей пришлось резко похудеть.

В интервью после бала Met Gala 2022, где она появилась в культовом наряде, модель рассказала, что за три недели сбросила 16 фунтов (около 7 килограммов). Для этого она села на экстремальную диету и ходила в костюме-сауне. Заядлые модники могут посчитать это подвигом, но даже среди американских звезд шоу-бизнеса нашлись те, кто нашел поступок Ким отвратительным.

Одной из таких стала 25-летняя актриса, звезда сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт. 3 мая она вышла в популярную социальную сеть, чтобы высказать свое недовольство поведением 41-летней Кардашьян.

«Пройтись по красной ковровой дорожке и дать интервью о том, как ты голодна… Потому что не ела углеводы в течение последнего месяца… И все это для того, чтобы влезть в чертово платье? Это так неправильно. На чертовом сотом уровне», — написала молодая актриса. «Открыто признаться, что морила себя голодом ради Met Gala. Когда ты прекрасно знаешь, что миллионы юношей и девушек смотрят на тебя снизу вверх и прислушиваются к каждому твоему слову. Запредельно отвратительное невежество».

Лили призвала своих поклонников прекратить поддерживать «этих глупых, вредных знаменитостей», интерес которым всегда вращается вокруг их тел. Она добавила, что обычно не высказывает злых комментариев, но иногда «токсичность» индустрии заставляет ее говорить о неприятных вещах.

Добавим, что сама актриса является сторонницей бодипозитива и ранее смело говорила о дисморфии собственного тела.

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