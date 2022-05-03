Визажист пропал: Гвен Стефани пришлось самой делать себе макияж для Met Gala 2022

Знаменитая блондинка и сама неплохо справилась с ответственной задачей.

2 мая в Нью-Йорке прошел ежегодный модный бал Met Gala, который собрал самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса в самых трендовых нарядах.

Среди селебрити на красной ковровой дорожке мероприятия блистала и 52-летняя певица Гвен Стефании. Она вышла к камерам в неоново-зеленом бальном платье Vera Wang, состоящим из двух частей. Но когда артистка подошла к журналистам, то заговорила не про свой наряд, а про макияж. Оказалось, что в этот раз певица обошлась без стилиста.

«Честно говоря, у меня был сумасшедший день, потому что я должна была работать с новым визажистом, а у нее произошел какой-то экстренный случай, и ей потребовалось уйти, поэтому мне пришлось самой делать себе макияж! – рассказала Гвен в прямой трансляции журнала Vogue. — Мне было очень весело краситься сегодня, и это тоже оказалось стрессом, но в хорошем смысле. Я подумала: «Хорошо, я сделаю это».

Напомним, что Стефании прославилась на весь мир, как вокалистка группы No Doubt и исполнительница хита Don’t Speak. Летом 2021 года она во второй раз вышла замуж.

В «Википедии» про нее говорится, что певица «принципиально не пользуется услугами визажистов и всегда сама делает макияж».

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