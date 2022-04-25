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Звезда «Игры престолов» расплакалась, позволив себе короткую стрижку

Актриса Натали Эммануэль призналась, что отказ от длинных волос стал для нее важным шагом.

Звезда «Игры престолов» расплакалась, позволив себе короткую стрижку
В таком образе Натали Эммануэль запомнилась большинству зрителей. Фото: Global Look Press

24 апреля на премии British Academy Television Craft Awards 2022 в Лондоне случилось событие. 33-летняя актриса Натали Эммануэль, известная по ролям Миссандеи в сериале «Игра престолов» и Рамзи в кинофраншизе «Форсаж», вышла на красную ковровую дорожку с короткой стрижкой пикси.

Звезда обрезала густую копну своих кудрявых волос, с которыми была легко узнаваема публикой, и сильно преобразилась.

Ну, подумаешь, сменила артистка имидж. Но для Натали это был большой и важный шаг. В этот же день она поделилась в социальной сети роликом из салона красоты, где парикмахер состриг ее волосы. На лице актрисы при этом наблюдалась вся гамма чувств – от радостного волнения до слез печали.

«Я хотела поделиться этим с теми, кто испытал какое-либо чувство отчуждения или дискриминации по волосам, а затем прошел долгий и трудный путь к принятию себя или к ощущению того, что ты себе не принадлежишь… Или беспокоился о том, что не соответствует определенным стандартам красоты…» — прокомментировала ролик Эммануэль.

Она добавила, что теперь будет долго привыкать к короткой стрижке. Неужели раньше ей кто-то запрещал обрезать волосы?

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