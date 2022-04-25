Звезда «Игры престолов» расплакалась, позволив себе короткую стрижку

Актриса Натали Эммануэль призналась, что отказ от длинных волос стал для нее важным шагом.

24 апреля на премии British Academy Television Craft Awards 2022 в Лондоне случилось событие. 33-летняя актриса Натали Эммануэль, известная по ролям Миссандеи в сериале «Игра престолов» и Рамзи в кинофраншизе «Форсаж», вышла на красную ковровую дорожку с короткой стрижкой пикси.

Звезда обрезала густую копну своих кудрявых волос, с которыми была легко узнаваема публикой, и сильно преобразилась.

Ну, подумаешь, сменила артистка имидж. Но для Натали это был большой и важный шаг. В этот же день она поделилась в социальной сети роликом из салона красоты, где парикмахер состриг ее волосы. На лице актрисы при этом наблюдалась вся гамма чувств – от радостного волнения до слез печали.

«Я хотела поделиться этим с теми, кто испытал какое-либо чувство отчуждения или дискриминации по волосам, а затем прошел долгий и трудный путь к принятию себя или к ощущению того, что ты себе не принадлежишь… Или беспокоился о том, что не соответствует определенным стандартам красоты…» — прокомментировала ролик Эммануэль.

Она добавила, что теперь будет долго привыкать к короткой стрижке. Неужели раньше ей кто-то запрещал обрезать волосы?

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