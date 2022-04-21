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«Не узнать, очень стильно»: Дарья Мороз кардинально сменила имидж и напомнила свою маму

Актриса предстала с новой прической на премии «Золотая маска».

«Не узнать, очень стильно»: Дарья Мороз кардинально сменила имидж и напомнила свою маму
Дарья Мороз. Фото: личный архив актрисы

Исполнительница главной роли в сериале «Содержанки» Дарья Мороз опубликовала в социальных сетях свежий снимок с новой прической и ярким аутфитом. Знаменитость преобразилась в честь закрытия фестиваля «Золотая маска».

Знаменитость позировала на церемонии награждения в серебристом платье со стразами и сапогах с эффектом сияния металла. Актриса добавила к наряду серьги-кольца, укороченный жакет и накрасила губы малинной помадой.

«Должна сказать, что перенасыщения не наступило. Наоборот, ежедневный поход в театр стал любимым и необходимым ритуалом! Поздравляю лауреатов и всех-всех-всех», — отметила актриса, которая вошла в состав жюри конкурса.

Особенностью образа Дарьи стала новая стрижка. Каре напомнило фанатам Мороз ее родительницу.

Дарья Мороз
Дарья Мороз. Фото: соцсети

 «Потрясающая стрижка! Новая Даша», «Как красиво! Вы очень похожи на маму. Шикарная!», «Какой шикарный стиль! Как он вам идет! Просто божественно и красиво!», «Как красиво в новом образе! Наряд бомбический!», «Не узнать, очень стильно», «Ох, Дарья, как же вы хороша! Всегда на стиле! Обожаю вас!» — написали поклонники Мороз.

Напомним, ранее Дарья Мороз воссоединилась с бывшем мужем Константином Богомоловым, пока Ксении Собчак нет в России.

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