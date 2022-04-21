«Не узнать, очень стильно»: Дарья Мороз кардинально сменила имидж и напомнила свою маму

Исполнительница главной роли в сериале «Содержанки» Дарья Мороз опубликовала в социальных сетях свежий снимок с новой прической и ярким аутфитом. Знаменитость преобразилась в честь закрытия фестиваля «Золотая маска».

Знаменитость позировала на церемонии награждения в серебристом платье со стразами и сапогах с эффектом сияния металла. Актриса добавила к наряду серьги-кольца, укороченный жакет и накрасила губы малинной помадой.

«Должна сказать, что перенасыщения не наступило. Наоборот, ежедневный поход в театр стал любимым и необходимым ритуалом! Поздравляю лауреатов и всех-всех-всех», — отметила актриса, которая вошла в состав жюри конкурса.

Особенностью образа Дарьи стала новая стрижка. Каре напомнило фанатам Мороз ее родительницу.

«Потрясающая стрижка! Новая Даша», «Как красиво! Вы очень похожи на маму. Шикарная!», «Какой шикарный стиль! Как он вам идет! Просто божественно и красиво!», «Как красиво в новом образе! Наряд бомбический!», «Не узнать, очень стильно», «Ох, Дарья, как же вы хороша! Всегда на стиле! Обожаю вас!» — написали поклонники Мороз.

Напомним, ранее Дарья Мороз воссоединилась с бывшем мужем Константином Богомоловым, пока Ксении Собчак нет в России.

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