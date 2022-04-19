Меган Маркл с модной «скульптурной» укладкой: как сделать прическу как у герцогини

Жена принца Гарри выглядит очень эффектно с крупными локонами. Ее прическа оказалась красивой и простой.

Меган Маркл уже длительное время счастлива в браке с принцем Гарри. Бывшая американская актриса изменила жизнь внука королевы Елизаветы II. Примечательно, что она сначала привлекла к себе много внимания, что не нравилось Кейт Миддлтон.

А потом герцогиня Сассекская призналась, что страдает из-за преследования журналистов, поэтому вместе с мужем уехала жить в США, отказавшись от исполнения королевских обязанностей.

Но теперь Меган все равно остается персоной, за которой пристально следят представители СМИ. Долгое время она не появлялась на публике. Однако теперь жена принца Гарри приехала с ним в Нидерланды.

Пара посетила спортивное мероприятие, которое длилось несколько дней. Маркл не только продемонстрировала женственные образы с модными жакетами, но и новую укладку, которая свела с ума публику.

Чтобы получить такую прическу повторите следующее:

На сухие и чистые волосы нужно нанести средство с термозащитой, а затем расчесать и разделить на пряди шириной 5 сантиметров. Каждую прядь следует выпрямить. Затем каждый локон вытягивают и накручивают на расстоянии 7-10 сантиметров от корней на конусную плойку с большим интервалом между завитками. Потом пряди фиксируются лаком, а вот расчесывать их не нужно — таким образом укладка сохранит свою первозданную «скульптурную» волну, пишет журнал Elle. Смотрите также: