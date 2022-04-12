«Я идеальна такая, какая есть»: Селена Гомес смело ответила критикам ее фигуры

Певица отметила, что не отказывает себе в фастфуде.

29-летняя американская певица Селена Гомес осадила всех фанатов, желающих посплетничать о ее фигуре и лишнем весе. Лежа на кровати, девушка записала резкое видео для TikTok, в котором перечислила, что она недавно съела.

«Итак, я стараюсь оставаться худой, но я пошла в Jack in the Box (название закусочной. — Прим. авт.) и купила четыре тако, три яичных рулетика, луковые кольца и острый сэндвич с курицей, — сказала Селена. — Но, честно говоря, меня не волнует мой вес, потому что люди все равно жалуются на него. «Ты слишком маленькая», «Ты слишком большая», «Это тебе не подходит». «Ме-ме-ме-ме»! Стервы, я идеальна такая, какая есть. Нужна мораль истории? Пока».

Напомним, тело молодой звезды не раз становилось предметом для обсуждений. Гомес то откровенно позировала в купальниках, то жаловалась на проблемы с ментальным здоровьем из-за излишнего внимания публики.

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