«Будто достались в наследство от отца»: Настя Ивлеева похвасталась белоснежной улыбкой

Бывшая жена шоумена Элджея Настя Ивлеева разместила в личном микроблоге фото сверкающих зубов. Знаменитость сменила виниры.

Ивлеева призналась, что у нее свои зубы очень плохие. Поэтому телеведущая вынуждена ставить накладки.

«Короче, прошлые виниры я ставила реально лет пять назад, и свои у меня очень плохие были. Кривые, на каких-то нерв был удален (спасибо стоматологии Разметелево за травмированное детство). Ну, короче, с родными зубами интервью про 15 см не получилось бы таким блистательным», – заявила Настя.

«Так вот, они (старые) были на 1,5 тона белее, толстоватые, не на все зубы, а только на зону улыбки и неидеальные по форме и прикусу! Эти же в жизни естественнее, будто достались в наследство от отца. На концах тоньше и даже чуточку прозрачные, ребристые, остренькие, идеальные по форме, прикусу и размеру и, что не мало важно, на всех зубах!», – добавила Ивлеева в своем микроблоге.

Напомним, ранее Настя Ивлеева рассказала о том, как боролась с лишним весом.

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