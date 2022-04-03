Камила Кабельо рассказала, как пыталась выглядеть хорошо в бикини под прицелом папарацци

2 апреля американская певица Камила Кабельо отправилась на пляж в Майами и не успела вернуться домой, как в Сети уже появились ее фотографии в бикини. И далеко не все они оказались удачными.

25-летнюю звезду это так задело, что она разродилась большим постом в социальной сети о преследовании со стороны папарацци и женской красоте. Артистка поделилась, что этот случай ее очень расстроил, хотя она прекрасно знает о том, что фотографы следуют за ней по пятам.

«Когда это повлияло на мою самооценку, я напомнила себе, что речь идет не обо мне, а о культуре. Культуре, настолько привыкшей к образу «здорового» женского тела, который для многих женщин совершенно нереален, — пишет Камила. — «Фотошоп», ограничение в еде, чрезмерные физические нагрузки и выбор ракурсов, при которых наше тело выглядит иначе, чем в своей естественной форме — когда мы делаем глубокий вдох, когда кушаем, когда плещемся в волнах». «Я напоминаю себе об этом, слушаю подкасты об интуитивном питании, слежу за женщинами, которые принимают свой целлюлит, растяжки, животы и колебания веса… И все равно. Я одинокая 20-летняя женщина, находящаяся в центре дурацкого промо, и я хочу чувствовать, что выгляжу «хорошо».

По словам Кабельо, знание того, что за тобой следят папарацци, сильно осложняет жизнь.

«Сегодня я надела новое бикини, чертовски милый наряд, накрасила губы блеском и не ела ничего слишком тяжелого перед тем, как отправиться на пляж, потому что знала, что это будет, по сути, целая фотосессия. Я сжималась ​​​​так сильно, что у меня болел живот. Я не дышала, и едва улыбалась, и так стеснялась того, что папсы все время рядом, что не могла отпустить, расслабиться и делать то, что мы должны делать, когда мы выходим на природу. Я пыталась притвориться, что их там нет, но у меня не получалось, и я делала глубокий вдох, когда шла от своего шезлонга до океана». «Я смотрела на группу малышей, которые радостно хихикали в волнах, сбивающих их с ног, — ни солнцезащитных очков, ни украшений, ни застенчивости, только детская невинность. Это чувство, ради которого я всегда выбиралась на природу. Я знала, что выгляжу «хорошо» на фотографиях, и думала, что буду чувствовать себя успешной, и все же я никогда не проводила время на пляже хуже, чем сегодня». «Я хотела поговорить об этом, потому что мы смотрим на фотографии женщин и хвалим их за то, что они хорошо выглядят, что они такие подтянутые или «здоровые». Но что такое здоровье, если вы настолько зациклены на том, как выглядит ваше тело, что страдает ваша психика, и вы не можете наслаждаться своей жизнью? Для кого я пытаюсь выглядеть привлекательной, и привлекательна ли я даже для себя самой, если не могу расслабиться, повеселиться и поиграть в этот прекрасный день на пляже?»

В заключении певица добавила, что вся ее нынешняя работа над собой сводится к тому, чтобы снова почувствовать себя 7-летней девочкой – счастливой, беззаботной и свободной.

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