Модная стрижка в рваном стиле: Селена Гомес сменила имидж

Американская певица поддержала тренд на актуальную прическу до плеч.

Модницам часто хочется освежить свой внешний облик. Весной особенно хочется перемен. Поэтому кто-то, как актриса Селена Гомес, решится на новую стрижку.

К слову, зарубежная знаменитость выбрала рваную челку с короткими локонами, которые добавили к ее образу дерзости.

Селена сменила прямое каре на неровные пряди, которые зрительно добавляют больше объема и торжественности.

Бывшая возлюбленная исполнителя Джастина Бибера опубликовала фото свежего имиджа в личном микроблоге. Селена не стала ярко подводить брови, зато знаменитость сделала акцент на взгляде за счет подкрученных ресниц.

Губам Гомес придала персиковый оттенок, а ногти покрыла темно-синим лаком.

«Вау! Тебя не узнать», «Очень идет такая стрижка», «Круто! Очень дерзко», — написали восторженные поклонники Селены Гомес.

Напомним, ранее Селена Гомес появилась на концерте Дуа Липы с возможным бойфрендом. Сама артистка отношения с парнем, обнимавшим ее, не подтвердила.

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