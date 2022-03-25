«Я похорошела и помолодела»: Агата Муцениеце в надежде сохранить молодость перестала пить

Артистка отказалась не только от спиртного, но и соленого.

Актриса Агата Муценице поделилась фотографией посвежвшего лица в своих социальных сетях. Знаменитость призналась, что отказалась от алкоголя и вредной еды ради красоты.

Муцениеце возвращалась от косметолога. Врач сделала Агате специальные процедуры, после которых у актрисы исчезли синяки и мешки под глазами. Однако для поддержания молодости кожи лица артистке пришлось пересмотреть свой рацион.

«Я похорошела и помолодела. Была у косметолога. Больше не жру и не пью. Все-таки возраст 33 года — это время, когда на лице все видно. Начал выпивать винишко, кушать салаты с майонезом на ночь, соленое, не отказывать себе ни в чем — все, начинаешь опухать. Появляется второй подбородок», — заявила Агата в личном микроблоге.

Напомним, ранее Агата Муцениеце призналась в любви к бывшему мужу. На фоне последних мировых событий актриса стала иначе относиться к экс-возлюбленному Павлу Прилучному.

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