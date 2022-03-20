«Девочки, берегите дырочки»: Бузова зашила и заново проколола ухо

20 марта Ольга Бузова поехала в салон красоты, чтобы проколоть себе ухо. Не в первый раз, конечно же, а заново. Почему так получилось, 36-летняя певица и телеведущая подробно рассказала своим подписчицам.

«Поделюсь своим опытом. Носила всегда очень массивные сережки. Прям очень массивные. А ушки я прокалывала еще ребенком. Носила всю жизнь яркие сережки, классные. У меня есть дорогие украшения, но я совершенно спокойно отношусь к бижутерии. Для меня нет какого-то категорического «нет» (бижутерии, — Прим. авт.), если это гармонично подобрано под образ». «Но красивые аксессуары – они все тяжелые. И вот доносилась, что растянула очень сильно ушко, и было такое, знаете, как у наших бабушек, такое ушко. Я в прошлом году его зашила, и вот прошло, получается, три месяца, и сегодня я (заново, — Прим. авт.) проколола ушко! Поэтому теперь у меня с правой стороны всегда будет маленький гроздичек. Мораль сей басни такова: девочки, берегите дырочки».

Бузова рассказала, что с правой стороны у нее была одна дырочка, а с левой – три. Прокалывая новую, телеведущая вспомнила эмоции из детства – когда пришла с мамой в салон, где прокол стоил 50 рублей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.