И соленое на ночь не страшно: Мария Погребняк показала, как избавляется от отечности утром

Звездный продюсер назвала один из своих бьюти-лайфхаков.

Жена Павла Погребняка – Мария Погребняк – рассказала о своих процедурах по уходу за кожей лица. Знаменитость сталкивается с ненавистными отеками по утрам. Но у модели появилось решение этой проблемы.

Погребняк поделилась методом борьбы с отечностью лица после сна в своем микроблоге. Для того, чтобы справиться с отеками, Мария использует гидрогелевые маски и холодильник.

В течение 30 минут отечность у звездного продюсера уходит, а лицо после использования маски становится увлажненным.

«Ну а сейчас немного о красоте. Чтобы снять утренние отеки, самый хороший, проверенный способ – это в холодильник положить гидрогелевую маску. И потом нанести ее а 30 минут на лицо. Лицо у вас будет просто шикарное, отдохнувшее, без отеков, увлажненное», – отметила Погребняк в своем «Телеграме».

Напомним, ранее Мария Погребняк поделилась советами по воспитанию детей. У многодетной мамочки сыновья стали совсем взрослыми и самостоятельными. Знаменитость гордится ими, поэтому Марии не стыдно рассказывать о своих детях.

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