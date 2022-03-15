Чтобы привлечь внимание Паттинсона: актриса-толстушка показала результаты своего похудения

Звезда фильмов «Идеальный голос», а также комедий «Девичник в Вегасе», «Холостячки» и «Отпетые мошенницы» 42-летняя актриса Ребел Уилсон не зря худела.

13 марта она провела церемонию награждения кинопремии BAFTA в Лондоне и предстала на сцене в новом образе — от задорной толстушки не осталось и следа. Артистка даже попросила вывести на экран ее старое фото с лишними килограммами, чтобы зрители оценили разницу.

«Возможно, я выгляжу немного иначе, чем в последний раз, когда вы видели меня здесь. Это было два года назад, и с тех пор я сильно изменилась. Надеюсь, Джоан Роулинг по-прежнему одобряет», — сказала Уилсон.

Но на этой шутке о своей фигуре комедийная актриса не остановилась и продолжила юморить.

«Меня все спрашивают: «Почему ты похудела?» Очевидно же, это должно было привлечь внимание Роберта Паттинсона». «Я похудела не только для того, чтобы завести парня. Я сделала это, чтобы получить больше ролей. Теперь я могу сыграть не только смешной любовный интерес в фильме Адама Сэндлера».

Напомним, еще десять лет назад Уилсон стала лицом австралийской компании, занимающейся планированием правильного питания с целью похудения. Но только после 2020 года в борьбе актрисы с лишним весом стали происходить серьезные сдвиги.

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