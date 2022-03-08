«Выбирайте любого»: Стас Пьеха показал себя с длинными волосами и бородой

Артист пофантазировал, как выглядел бы с разными прическами.

8 марта популярный певец Стас Пьеха оригинально поздравил своих поклонниц с Международным женским днем.

41-летний артист опубликовал в Instagram свое фото на документы во множестве вариаций – с разным количеством растительности на голове и лице. Среди них есть Стас с длинными волосами и лысый, гладко выбритый, с усами, щетиной и бородой. На любой вкус, что называется.

«Выбирайте любого сегодня. С 8 Марта, милые», — поздравил женщин Пьеха. «Мне предпоследний нравится», — прокомментировала фото певица Слава. «Заверните двоих Стасов — Уиллиса и Деппа», — попросила одна из поклонниц.

Но большинство подписчик артиста сошлись на том, что все представленные Пьехи хороши. А какой Стас больше нравится вам?

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